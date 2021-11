ZUS pozwoli zarobić więcej emerytom i rencistom

Stawki są ogłaszane co kwartał, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzednie trzy miesiące. ZUS regularnie informuje o tym, ile może dorobić rencista i osoba na wcześniejszej emeryturze, żeby nie wpłynęło to na wysokość otrzymywanego świadczenia. Niekiedy limity są podnoszone, a innym razem zmniejszane. Od 1 grudnia będą obowiązywały nowe stawki.



– Tym razem to dobra wiadomość. Limity dodatkowych przychodów będą wyższe od dotychczasowych. Osoby pobierające renty i wcześniejsze emerytury będą mogły dorobić do swoich świadczeń o ponad 100 zł więcej, bez negatywnych konsekwencji – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim.

Od grudnia próg finansowy zostanie podniesiony do 3960,20 zł brutto. Dopiero gdy zarobi się więcej, renta lub emerytura zostanie pomniejszona o wysokość przekroczenia. Jednak tylko za miesiące, w których emeryt lub rencista zarobił więcej. Gdy jednak ktoś zarobi 7354,50 zł brutto, wówczas w ogóle nie otrzyma świadczenia z ZUS w danym miesiącu.

– Są dwa ważne wyjątki! Pierwszy dotyczy emerytów, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny: 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni. Te osoby mogą dorabiać do emerytur bez ograniczeń, nie obowiązują ich limity – wyjaśnia Korba i uzupełnia, że drugi wyjątek dotyczy osób pobierających renty socjalne, które obowiązuje tylko jeden próg. Jeśli ich dodatkowe przychody przekroczą w grudniu 3960,20 zł brutto, to wypłata renty za ten miesiąc nie będzie przysługiwać.

– To jednak zmieni się od stycznia, kiedy wejdą w życie nowe przepisy. Osoby pobierające renty socjalne od przyszłego roku będą mogły dorabiać do świadczenia na takich samych zasadach, jak pozostali renciści – informuje rzeczniczka.