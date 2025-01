The End of The Sun: Słowiańska przygoda z datą premiery (wideo)

The End of the Sun to pierwszoosobowa gra przygodowo-eksploracyjna osadzona w słowiańskim świecie fantasy.

Mała wioska staje się miejscem tajemniczych wydarzeń, które wyjaśnić możemy tylko my wcielając się w żercę; maga obdarzonego zdolnością podróżowania w czasie. Kiedy trafimy do wspomnianej wioski, zamiast mieszkańców znajdziemy jedynie dogasające ogniska...

Cała historia dzieje się w trakcie największych słowiańskich świąt, podczas czterech pór roku. Rozgrywka jest połączeniem gier eksploracyjnych i przygodowych, a też nie zabraknie zagadek.

A dla zbudowania odpowiedniej scenerii, twórcy wykorzystali na przykład technologie fotogrametrii do skanowania przedmiotów i obiektów w muzeach etnograficznych.

„My postawiliśmy na kulturę. Pokazujemy te cztery słowiańskie święta: najkrótszą i najdłuższą noc w roku oraz dwie równonoce. Moja definicja „słowiańskości” jest taka, że to jest taka huśtawka nastrojów. U nas ludzie są albo bardzo szczęśliwi, albo wręcz przeciwnie. Jest albo zabawa, albo smutek. To staramy się u nas pokazać. Cały klimat gry jest tak zbudowany. Nie da się jej określić tylko jako thriller czy smutna gra detektywistyczna. Będą i momenty z takim typowo polskim humorem, ale będą też fragmenty smutne” – mówił nam jeszcze w 2020 roku Jakub Machowski, reżyser i scenarzysta gry.

Teraz studio The End of the Sun Team wreszcie ogłasza datę premiery: zagramy 29 stycznia. Na PC.

A tak gra The End of the Sun prezentuje się na najnowszym zwiastunie: