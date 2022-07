The Lord of the Rings: Gollum. Wyprawa do Śródziemia opóźniona (wideo)

W marcu 2019 roku niemieckie studio Daedalic Entertainment (znane przede wszystkim z cyklu Deponia, ale też dwóch części Blackguards czy The Pillars of the Earth) poinformowało, że tworzy grę The Lord of the Rings: Gollum.

Ma to być produkcja wierna wizji przedstawionej we Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena, odkrywająca nowe wydarzenia i szczegóły związane z podróżą Golluma.

Teraz twórcy mają niestety gorsze wiadomości: premiera planowana na wrzesień została opóźniona o kilka miesięcy.

„W ciągu ostatnich kilku lat zespół ciężko pracował, aby podzielić się swoją wizją niezwykłej historii, osadzonej w zapierającym dech w piersiach świecie, wypełnionym magią i cudami. Jesteśmy zdeterminowani, aby spełnić oczekiwania naszej społeczności i odkryć nieopowiedzianą dotąd historię Golluma w sposób, który uhonoruje wizję J.R.R. Tolkiena. W związku z tym, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, deweloper we współpracy z wydawcą zdecydował się przesunąć premierę The Lord of the Rings: Gollum o kilka miesięcy” – czytamy w komunikacie twórców.

Gra powstaje na PC, PlayStation 5 i 4, Xbox Series X|S i One oraz Nintendo Switch.

A na ostatnim zwiastunie The Lord of the Rings: Gollum prezentuje się tak: