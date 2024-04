The Whims of the Gods: W kooperacji lepiej (wideo)

Zawrzyj sojusz, zamiast najeżdżać bazę wroga. Podziel się zadaniami ze swoim sojusznikiem, zamiast żonglować nimi samodzielnie. Połączcie siły, aby podwoić moc rażenia i razem stawić czoła wspólnemu wrogowi – tak opisują założenia gry twórcy The Whims of the Gods. A najciekawsze jest to, że to gra z gatunku city-builder.

Akcja gry zabierze nas w czasy starożytne. Główna mechanika rozgrywki została zbudowana wokół sieciowej kooperacji dla dwóch graczy. W rezultacie tytuł ma wymagać od graczy zmiany podejścia do rozgrywki i współpracy zamiast konkurowania.

A co jest naszym celem?

Budowa wspaniałej metropolii. Żeby to się udało, musimy dbać o potrzeby mieszkańców, zarządzać zasobami, budować, zająć się rolnictwem i bronić wszystkiego. Przed przeciwnikami i klęskami żywiołowymi w postaci na przykład erupcji wulkanu.

Za grę The Whims of the Gods odpowiada polskie studio PJ Games. Tytuł pojawi się na PC w III kwartale tego roku, we Wczesnym Dostępie na Steam.

A prezentuje się tak: