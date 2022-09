Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Już 19 października na PC (wideo)

Wszystko zaczęło się pod koniec 2007 roku, kiedy na rynek trafiła gra studia Naughty Dog zatytułowana Uncharted: Fortuna Drake'a. Jej bohater - zawadiacki poszukiwacz skarbów Nathan Drake - był doskonałym połączeniem Indiany Jonesa i Lary Croft.

Każda następna część (Uncharted 2: Pośród Złodziei wydana w październiku 2009 roku i Uncharted 3: Oszustwo Drake'a z listopada 2011 roku) tylko przysparzała mu nowych wielbicieli.

Maj 2016 to premiera gry Uncharted 4: Kres Złodzieja. Jej akcja gry rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach znanych z „trójki”.

Nathan Drake wiedzie spokojne i zwyczajne życie. Nie jest zbyt szczególnie zainteresowany poszukiwaniem nowych skarbów. Czasami tylko powspomina dawne, zwariowane eskapady, ale potem grzecznie wraca do domu.

Wszystko zmienia się za sprawą jego starszego brata Sama. Ten popadł w dość poważne tarapaty, które może rozwiązać tylko jedno: odnalezienie pirackiego skarbu kapitana Henry'ego Avery'ego...

Razem z braćmi ruszamy na poszukiwanie Libertalii, utopijnej krainy piratów położonej gdzieś w głębi madagaskarskiej dżungli. Po drodze trafimy na tajemnicze wysepki, odwiedzimy jeszcze bardziej tajemnicze ruiny i zmierzymy się z całą chmarą wrogów.

Gra doczekała się bardzo dobrych recenzji i a przede wszystkim świetnego przyjęcia wśród graczy. W serwisie metacritic.com średnia ocen z recenzji to 93 na 100. Ocena graczy juest niewiele niższa: 8,8.

Gra doczekała się też dużego dodatku: Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Tu naszą bohaterką jest Nadine Ross. Wyruszamy do Indii, by zdobyć starożytny artefakt: Złoty Kieł Ganeśi. Problem w tym, że jeszcze ktoś ma dość podobny do naszego plan...



Obie gry już 19 października – jako Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – zadebiutują na PC.