Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Zwiastun, dodatki i przedsprzedaż (wideo)

Wszystko zaczęło się od okazjonalnych partyjek w Gwinta w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Była to miła odskocznia od moralnych dylematów i polowań na potwory.

To była chwila oddechu i niezły sposób na podreperowanie budżetu.

Przemierzając Białe Sady, Velen, wyspy Skellige i Novigrad mogliśmy zdobywać coraz to lepsze karty i szukać mocniejszych przeciwników. Zwieńczeniem był turniej w Nowigradzie.

Gra bardzo się spodobała i szybko doczekała się samodzielnej wersji - Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. W tejże miał się znaleźć także moduł dla jednego gracza, ale ten ostatecznie wyewoluował w jeszcze inną, osobną grę. I tak dochodzimy do Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści.

- Wojna Krwi zbliża się wielkimi krokami. Włożyliśmy w nią wiele pracy i nie możemy się doczekać premiery - mówi w oficjalnym komunikacie Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projekt.- Bardzo dużo zmieniło się od czasu, gdy zapowiedzieliśmy ten projekt. Gra przeszła drogę od fabularnego dodatku do Gwinta do liczącego ponad 30 godzin rozgrywki i 75 zadań pobocznych erpega z krwi i kości. Jeśli tęskniliście za wiedźmińskim światem, to jest tu wszystko, co sprawia, że serce bije szybciej.

Gra ma łączyć eksplorację, unikatowe zagadki i bitwy karciane. Historia koncentruje się na Meve; zaprawionej w boju władczyni dwóch Królestw Północy, Lyrii i Rivii.

Stojąc w obliczu wrogiej inwazji, Meve zmuszona jest wrócić na wojenną ścieżkę, która poprowadzi ją ku zemście i zagładzie. W trakcie kampanii na graczy mają czekać przygody, intrygi i bitwy korzystające z mechaniki Gwinta.

Gra ma już swoją oficjalną stronę (witchertales.com). Ruszyła także przedsprzedaż

Co dostaniemy za 99,99 złotych?

- oficjalną ścieżkę dźwiękową z gry

- szkice koncepcyjne z Wojny Krwi, w tym mapę królestwa Lyrii

- cyfrowe wydanie artbooka GWENT: Art of The Witcher Card Game stworzonego we współpracy z wydawnictwem Dark Horse

- komiks Fox Children stworzony we współpracy z Dark Horse

- 2 tytuły gracza do wykorzystania w grze Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana

- 2 awatary do wykorzystania w grze Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana

- 5 beczek premium do wykorzystania w grze Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana

- Co ważne, nie są to rzeczy dostępne tylko dla osób, które kupią grę przed premierą. Nie chcemy i nie będziemy dzielić naszych gier na kawałki w celach marketingowych. Nieważne kiedy kupisz Wojnę Krwi, zawsze dostajesz pełny pakiet. Jeśli zadajecie sobie pytanie jaki jest w takim razie sens kupowania gry przed premierą, my widzimy przedsprzedaż jako formę wsparcia ulubionych gier i studiów, które za nimi stoją. Jeśli odpowiada ci sposób, w jaki podchodzimy do naszych gier i chcesz nas wesprzeć, możesz już teraz złożyć pre-order. Jeśli wolisz poczekać na recenzje, kup grę po premierze, a i tak otrzymasz ten sam pakiet dodatków - dodaje Marcin Iwiński.

Premiera gry została zaplanowana na 23 października: na PC, tylko na platformie GOG.com.

Gra ukaże się także na PlayStation 4 oraz Xbox One: 4 grudnia.

A na koniec krótki zwiastun fabularny gry Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści.