Historia Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie na zdjęciach

Akademia w Dęblinie zawsze słynęła z wysokiej jakości kształcenia. Przed II wojną światową

szkolenie w Dęblinie prowadzili najlepsi specjaliści m.in. ppłk pil. Jerzy Bajan, kpt. pil. Jan Hryniewicz, kpt. pil. Zdzisław Henneberg, por. pil. Witold Urbanowicz. Wśród promowanych pilotów byli przyszli dowódcy polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii: Zdzisław Krasnodębski, Walerian Jasionowski i Stefan Łaszkiewicz. Flotę szkoły w początkowym okresie stanowiły samoloty francuskie np. Breguet XIV i XIX, Potez XV, XXV, XXVII, Bleriot Spad S-VII. Przed wojną stopniowo wprowadzano polskie samoloty PWS 10, PZL P-7A, PZL P-23 A „Karaś”.

Po ataku Niemiec na Polskę, dęblińscy instruktorzy współtworzyli we wrześniu 1939 r. tzw. Grupę Dęblińską (myśliwską), która próbowała podjąć walkę z niemieckimi nalotami. Na liście zwycięzców walk powietrznych we wrześniu 1939 r. figuruje 16 sierżantów podchorążych pilotów XII i XIII promocji. 103 absolwentów „dęblińskiej skrzydlatej szkoły” uczestniczyło w bitwie o Anglię, a 29 (głównie absolwenci OSL i SPL) osiągnęło w latach 1939–1945 status asa myśliwskiego (minimum pięć zestrzeleń). W tym okresie do rangi legendy urosły wyczyny Witolda Urbanowicza, Stanisława Skalskiego, Jana Zumbacha, Eugeniusza Horbaczewskiego, Bolesława Gładycha, Wacława Króla, Zdzisława Henneberga, Witolda Łokuciewskiego i wielu innych. Wyszkoleni w Dęblinie lotnicy szkolili na Wyspach swoich następców. Tradycję Szkoły Orląt kontynuował 315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński”, który zakończył „szlak bojowy” udziałem w operacji bombardowania siedziby Hitlera. „Kolejarze” z 315 Dywizjonu również współcześnie stanowią ważną część tradycji dęblińskiego ośrodka lotniczego.

Wiosną 1945 r. szkolenie lotnicze, prowadzone od jesieni 1944 r. w Wojskowej Szkole Lotniczej Wojska Polskiego w Zamościu, przeniesiono do Dęblina powołując Wojskową Szkołę Pilotów. W 1946 r. zmieniono jej nazwę na Oficerską Szkołę Lotniczą Wojska Polskiego. W latach pięćdziesiątych rozpoczął się nowy etap zimnej wojny w związku z tym intensywnie rozbudowywano polskie lotnictwo. W początkach lat pięćdziesiątych pojawiły się w Wojsku Polskim pierwsze samoloty odrzutowe Jak – 17 i MiG – 15, co miało istotny wpływ na zmianę organizacji szkolenia i weryfikacji kandydatów do lotnictwa. Samoloty MiG – 15 Szkoła otrzymała jesienią 1956 r. Z kolei w latach siedemdziesiątych wielką popularność zdobył absolwent i późniejszy Komendant WOSL gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski. W dniach 27 czerwca – 5 lipca 1978 r. w ramach programu Intekosmos wówczas mjr M. Hermaszewski odbył lot w kosmos na statku Sojuz 30. W 2018 r. dęblińska WSOSP stała się Lotniczą Akademią Wojskową. LAW kształci nie tylko przyszłych oficerów lotnictwa, a także kadry lotnictwa cywilnego RP.