W Lublinie przeszedł marsz pamięci zamordowanych żydowskich mieszkańców

Misterium Światła i Ciemności to symbol pamięci o rozpoczęciu likwidacji getta lubelskiego - początku Akcji Reinhardt. Symbol pamięci o społeczności Żydów lubelskich, którzy zostali wysłani na śmierć do obozu Zagłady w Bełżcu. W ciągu miesiąca 28 tysięcy kobiet, dzieci, mężczyzn zostało wysłanych na śmierć, w większości nie mając świadomości, co ich czeka. – „W naszym upamiętnieniu zależy nam, żeby Lublinianie mieli świadomość, a może dowiedzieli się po raz pierwszy, że tak jak my będziemy szli trasą na ul. Zimną, gdzie znajdował się lubelski Umschlagplatz, tak samo 83 lata temu, tą samą trasą lubelscy Żydzi szli na śmierć” – mówi Agnieszka Mierzwa, Specjalistka ds. Edukacji w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.



Ważną częścią procesu upamiętnienia jest młodzież. W tegorocznym Marszu udział wzięli uczniowie z 17 lubelskich liceów zaangażowanych w program „Szkoły w Kręgu Bramy”. Wzdłuż szlaku na rampę, z której 83 lata temu wysłano pierwszy transport lubelskich Żydów do obozu Zagłady w Bełżcu, teraz stali – jeden obok drugiego – młodzi lublinianie.