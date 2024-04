Były poseł został radnym. Kto jeszcze w Radzie Powiatu Hrubieszowskiego?

Kto z radnych powiatu parczewskiego zostanie starostą?

Do rady powiatu parczewskiego wejdzie 5 radnych z PiS, 4 z Forum Samorządowego, tyle samo z Trzeciej Drogi i 2 z Przyjaznego Powiatu. W tym samorządzie na pewno będzie zmiana starosty, bo dotychczasowy, Janusz Hordejuk do rady nie kandydował, tylko walczył, ale bezskutecznie o fotel burmistrza Parczewa. To Paweł Kędracki (PiS) wygrał te wybory.