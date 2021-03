Łamigłówka w hrubieszowskim starostwie. Kto teraz tworzy zarząd?

Na oficjalnej stronie powiatu w zakładce „Zarząd Powiatu” czytamy: Aneta Karpiuk -Starosta - Przewodniczący Zarządu; Marek Kata – Wicestarosta; Tomasz Ożóg – członek; Paweł Augustynek – członek i Andrzej Barczuk – członek.

Tymczasem to nie jest takie oczywiste.

W piątek miała być sesja rady powiatu ale została odwołana. W porządku obrad było między innymi rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu powiatu. Chodziło o radnego Tomasza Ożoga.

– Będę pracował w zarządzie do końca lutego albo do najbliższej sesji, kiedy zostanie przyjęta moja rezygnacja. Nie było żadnych rozmów, nacisków, to moja decyzja. Chodzi o powody prywatne – tłumaczył radny, gdy w lutym pisaliśmy o sprawie.

Radny rezygnację złożył 5 lutego, a 1 marca ją wycofał. W piśmie tłumaczył między innymi, że nie ma prawa zawieść zaufania wyborców ustępując z funkcji. Ich poparcie chce traktować zdecydowanie jako zobowiązanie do ciężkiej pracy do końca kadencji a taką możliwość stwarza mu praca w zarządzie.

- Pan Ożóg złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i w sobotę 6 marca przestał nim być. To się dzieje automatycznie i nie trzeba uchwały rady. Owszem, Tomasz Ożóg zmienił zdanie i dostaliśmy pismo w którym informuje, że odwołuje swoją rezygnacje, chce dalej pracować w zarządzie powiatu. Ale wcześniej trafiło do mnie pismo w którym deklaruje, że chce być członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. A uczestnictwo w tej komisji wyklucza zasiadanie w zarządzie – mówi Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowski wyjaśniając aktualny stan prawny, osobowy i sytuację radnego Ożoga.

– Mam czas do 6 kwietnia by wskazać osobę, którą powołam na członka zarządu. Nie chcę w tym momencie mówić kto to będzie – dodaje.

- Zwolnić z obowiązków członka zarządu może mnie wyłącznie rada powiatu na najbliższej sesji. Dlatego też do czasu najbliższej sesji jestem pełnoprawnym członkiem zarządu - mówi radny Ożóg, który przyznaje, że składał wniosek o przynależność do Komisji Skarg Wniosków i Petycji ale zostanie on wycofany nawet dzisiaj. - Poza tym nie ma to żadnego znaczenia, mogę go wycofać choćby ustnie w trakcie sesji.

W poniedziałek Tomasz Ożóg poinformował, że wniosek o przynależność do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ostatecznie wycofał.

Pytany co zrobi, jeśli mimo to starosta kogo innego powoła na członka zarządu przyznaje, że prawdopodobnie właśnie tak się stanie. - I wówczas pozostanie mi jedynie opuścić koalicję rządzącą powiatem. Przewiduję, że w zarządzie zastąpi mnie radny Marcin Zając. To w zasadzie jedyna opcja. Taki był przyjęty algorytm dzielenia stanowisk w koalicji i nie sądzę żeby cokolwiek tutaj uległo zmianie - tłumaczy.

Przypomnijmy. Radny Tomasz Ożóg startował w ostatnich wyborach popierany przez PiS, choć do partii nie należał. Dostał się do Rady Powiatu Hrubieszowskiego i znalazł w klubie radnych PiS. Gdy w czerwcu zeszłego roku radni z klubu PSL potrzebowali 4 głosów by odwołać Marylę Symczuk z funkcji starosty i wymienić władze w radzie i zarząd – Ożóg był jednym z radnych, którzy poparli ten pomysł. Plan się powiódł a on sam został członkiem zarządu powiatu.

Nazwisko radnego Zająca jako kandydata do zasiadania w zarządzie zamiast niego pojawiało się już w lutym, gdy tylko radny Ożóg złożył rezygnację. Marcin Zając też jest jednym z ówczesnych radnych klubu PiS, którzy pomogli PSL wrócić do władzy.

– Pani starosta wskaże kto ma być na miejsce radnego Ożoga i nie będzie to nikt z PSL. PSL ma radę powiatu. Jeśli ławka z kandydatami jest krótka, to wybierze z tej krótkiej. Nic się nie zmienia – komentował sytuację w zarządzie Józef Kuropatwa, szef klubu radnych PSL i przewodniczący rady powiatu.

Jest tylko jeden problem. Wspominaną Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tworzy teraz trójka radnych: Patryk Czerwonka (wiceprzewodniczący), Anna Jabłońska (członek) i przewodniczący... Marcin Zając.

Aneta Karpiuk pytana czy aktualny przewodniczący złożył rezygnację z zasiadania w tym gremium mówi, że jeszcze nie.

Na kiedy zostanie zwołana sesja nie wiadomo. Piątkowa została odwołana po tam jak u jednego z radnych stwierdzono zakażenie koronawirusem