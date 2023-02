Ludzie je uwielbiają, ale w niewoli przeżywa ich mniej niż połowa. Wyjątkowa papuga wykryta na granicy

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem regulują przepisy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) – przypomina Izba Administracji Skarbowej w Lublinie i tłumaczy, że międzynarodowe przepisy mają na celu ochronę zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi. Dotyczy to także „części i produktów” ze zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem.

Właśnie takim zwierzęciem jest papuga żako na wolności żyjąca w Afryce. - Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw – dodają celnicy, a takich dokumentów nie miała obywatelka Ukrainy przekraczająca granicę w Dołhobyczowie. Chodzi właśnie o wspominaną papugę.

Chociaż kobieta zgłosiła do odprawy celnej żywą papugę , to nie miała na przewóz stosownych dokumentów. - Ptak trafił do ogrodu zoologicznego w Zamościu – podaje KAS.

Papugi żako są bardzo popularne w Europie czy Chinach. Zawdzięczają swojej zdolności do naśladowania ludzkiej mowy i innych dźwięków. Jednak eksperci oceniają, że śmiertelność ptaków od złapania do momentu sprzedaży wynosi od 30 do 66 procent.