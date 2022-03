Pamiętnik Ukrainki. Jadę do Wrocławia, wciąż mam w głowie Hrubieszów

Ale po spędzeniu nocy, zobaczyłem świt przez okno sali gimnastycznej. I nazwałam ten świt świtem nowego życia. Nie wiem, czy to życie będzie pozytywne dla mnie i mojej rodziny, ale wiem na pewno, że mamy wszelkie szanse na przeżycie i nie będziemy tu w Polsce bombardowani. I to jest najważniejsze. Płakałam cały dzień w schronisku z życzliwości i opieki wolontariuszy. Podchodzili do wszystkich co godzinę i pytali: „Czy mogę pomóc?”

Nigdy w życiu nie widziałam takiej ludzkiej postawy. Polacy, Wy jesteście niesamowicie dobrym narodem!!! To nie jest garstka ludzi, to cały naród z dobrym sercem. My Ukraińcy mamy wielkiego pecha, że ??Rosja jest naszym sąsiadem, ale mamy też ogromne szczęście, że Polska jest naszym dobrym sąsiadem. Wykonujecie ciężką pracę porzucając swoje życie, rodziny, pracę, aby pomóc ludziom, których nawet nie znacie. To dobro, które dla nas czynicie, zapamiętamy, docenimy i opowiemy w nowej historii Ukrainy, której dzieci będą uczyć się w szkole. Wy tworzycie z nami nową historię. Mam nadzieję, że z dobrym zakończeniem.

A co czeka mnie we Wrocławiu?

Ciąg dalszy nastąpi