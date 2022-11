Przewodów. Dzieci wróciły do szkoły. Zajęcia rozpoczęły się od spotkania z psychologami

- Dzisiaj miejscowe dzieci przyszły do szkoły, a pozostałe zostały dowiezione. Cieszymy się, że możemy rozpocząć dzisiaj zajęcia wspomagające uczniów - powiedziała w czwartek Byra.



W środę z opieki psychologów skorzystało czworo dzieci z rodzicami - poinformowała Ewa Byra.



Czwartkowe zajęcia uczniowie rozpoczną od spotkania z psychologami z poradni. - A później będziemy wracać sukcesywnie do właściwych zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem - wyjaśniła dyrektorka.



Pytana o atmosferę w szkole odpowiedziała, że jest naturalna. - Jest jak w szkole. Dzieci rozmawiają między sobą i z nami. Będziemy dużo rozmawiać, damy się dzieciom wypowiedzieć, bo to jest najistotniejsze w tej sytuacji - przyznała.



W czwartek rano do szkoły w Przewodowie wróciła większość dzieci. Jak podała dyrekcja placówki, na godz. 7.30 w szkole było 55 uczniów.