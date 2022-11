Świadek wybuchu w Przewodowie: siedziałem na balkonie, kiedy nagle coś huknęło. Nagranie

Pan Dawid wraz z żoną Anną i trójką małych dzieci mieszkają w Przewodowie w dwupiętrowym domu. - To jakieś 300 metrów od miejsca wybuchu - mówi mężczyzna. - Byłem na balkonie, nie widziałem, jak to leciało, ale usłyszałem wybuch: najpierw jeden, potem drugi. Było jeszcze w miarę jasno, po piętnastej.

Jak mówi, w pierwszej chwili pomyślał, że to wybuchła jakaś maszyna w pobliskiej suszarni. - Ale zaraz potem, że to bomby - przyznaje. Pierwsze myśli to bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsze ma zaledwie 2,5 miesiąca, dwójka starszych 2 i 6 lat. - Część osób poszła w stronę wybuchu, ale na miejscu szybko pojawiła się policja i straż pożarna i niekogo nie dopuszczali do miejsca eksplozji - dodaje mężczyzna.

- Większość mieszkańców się ewakuowała - mówi pan Dawid. - Gdy żona wróciła z zakupów my też postanowiliśmy wyjechać. Zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wsiedliśmy do samochodu. Policjant wypytywał nas, dokąd jedziemy, ale gdy zobaczył dzieci, to nas przepuścił. Teraz jesteśmy w Mołdiatyczach (miejscowość koło Hrubieszowa, około 55 kilometrów od Przewodowa - red.).