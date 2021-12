W Hrubieszowie kusili stypendiami za pracę w szpitalu. Pieniędzy na razie nikt nie widział

Czyszczenie powierzchni – od klasyki do nowoczesności

Wszystkie narzędzia, urządzenia, akcesoria czy elementy wyposażenia stanowiska pracy potrzebują czyszczenia, by zachować swoją funkcjonalność, walory użytkowe i estetyczne. Bieżące czyszczenie wykonywane jest za pomocą narzędzi ręcznych czy mechanicznych, ale zwykle prędzej czy później nagromadzenie zanieczyszczeń czy efektów korozji jest tak znaczne, że trzeba zwrócić się o wsparcie do profesjonalistów. Jakie są metody przemysłowego czyszczenia? To zależy oczywiście od powierzchni, stopnia zabrudzenia/korozji czy też wymagań co do klasy uzyskanej czystości powierzchni. Przyjrzyjmy się dziś dwóm metodom.