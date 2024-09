Jest wyrok w sprawie byłej wójt Werbkowic

Sprawa sięga 2019 roku, kiedy to członkowie komisji budżetowej Rady Gminy Werbkowice zaczęli podejrzewać nieprawidłowości. Jak już wcześniej informowaliśmy, odkryli oni, że gmina zapłaciła zewnętrznej firmie ok. 19 tys. zł za audyt, choć ich zdaniem nigdy go nie przeprowadzono. Natomiast w roku kolejnym sporządzona została umowa na takie zlecenie, a także sfabrykowany tekst audytu. Radni złożyli wtedy doniesienie do prokuratury. W 2022 roku ówczesna wójt usłyszała zarzuty, a w 2023 roku śledczy skierowali akt oskarżenia. Objęci nim zostali również pracownicy firmy audytorskiej, którzy współpracowali z panią wójt i mieli poświadczać nieprawdę w zamian za korzyści majątkowe. Proces ruszył w marcu tego roku. Rozprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód.

Skubis-Rafalska była oskarżona o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Choć nie przyznawała się do zarzucanych czynów, mogło jej grozić więzienie. Ostatecznie Sąd jednak zdecydował inaczej. Była wójt Werbkowic, oraz inne osoby oskarżane w procesie, zostali uniewinnieni.

Kluczowe okazały się zeznania świadka, który wyjaśnił, czym jest audyt wewnętrzny i jakie są metody jego przeprowadzania. Sąd powoływał się na jego wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

– Na dzień przeprowadzenia kontroli istniała umowa o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego. Cały problem zatem sprowadza się zatem do celu prawdziwości oświadczenia wójt, że audyt jest przeprowadzany. Powyższe sformułowanie, mając na względzie jego treść gramatyczną i logiczną, pokazuje, że audyt rozpoczął czynności, ale ich nie zakończył – mówił sędzia Jarosław Dul.

Zdaniem sądu zabrakło jednoznacznych dowodów, które podważałyby zeznania oskarżonej, a sam raport z audytu można uznać jedynie za dokument roboczy. Ogłoszony wyrok nie jest prawomocny.