Wójt Werbkowic na ławie oskarżonych. Ruszył proces

Na pierwszej rozprawie przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód oskarżona się nie pojawiła, ale proces mimi tego się rozpoczął.

– Obecność mojej klientki nie była obowiązkowa, jestem jej pełnomocnikiem. Panią wójt zatrzymały w Werbkowicach ważne obowiązki służbowe – powiedział nam już po rozprawie mecenas Paweł Łobacz.

Podkreślił, podobnie jak podczas wcześniejszych rozmów z Dziennikiem Wschodnim, że jego klientka nadal czuje się niewinna i zamierza tego dowieść w postępowaniu sądowym. Potwierdził też, że wójt Werbkowic (także kandydatka na to stanowisko w nadchodzących wyborach – red.) życzy sobie, aby pisać o niej podając pełne dane osobowe.

O co została oskarżona Agnieszka Skubis-Rafalska? O przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Miało do tego dojść przed kilkoma laty. Członkowie komisji budżetowej Rady Gminy Werbkowice zaczęli podejrzewać nieprawidłowości, gdy odkryli, że gmina zapłaciła zewnętrznej firmie ok. 19 tys. zł za audyt z 2019 roku, choć ich zdaniem nigdy go nie przeprowadzono. Natomiast w roku kolejnym sporządzona została umowa na takie zlecenie, a także sfabrykowany tekst audytu. Złożyli wtedy doniesienie do prokuratury. Sprawą początkowo miała się zajmować hrubieszowska, ale ostatecznie postępowanie przekazano do Janowa Lubelskiego. I to tamtejsi śledczy w 2022 przedstawili zarzuty wójt Skubis-Rafalskiej, a w marcu 2023 skierowali do sądu w Hrubieszowie akt oskarżenia, którym objęto również pracowników współpracującej z panią wójt firmy audytorskiej. Te osoby mają odpowiadać za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podczas piątkowej rozprawy sąd przesłuchał osoby, które się stawiły. Kolejne posiedzenie ma się odbyć w najbliższą środę. Są planowane dalsze przesłuchania.