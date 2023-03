Budynek janowieckiego ratusza czeka metamorfoza

Ze względu na płaski dach i dość prostą formę, siedziba władz gminy oraz miejscowego ośrodka pomocy społecznej z pewnością nie należy do najciekawszych obiektów lokalnej architektury. Poważniejszym problemem, jaki dotyczy budynku z Radomskiej jest jego wnętrze od lat nie spełniające standardów dla współczesnych biur i pomieszczeń użytkowych.

Urzędnicy na co dzień zmagają się z wąskimi korytarzami, stromymi schodami, różnicami w wysokości na tej samej kondygnacji, brakiem windy i niewystarczającą ilością miejsca do pracy. Z powodu tych wszystkich wad, lokalne władze przed dwoma laty rozważały przeprowadzkę obydwu gminnych instytucji do janowieckiego zespołu szkół. Ostatecznie pomysł na zarzucono. Samorząd pozyskał natomiast rządową dotację do rozbudowę zabytkowego ratusza w centrum Janowca.

Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić jego wykonawcę. Zgodnie z projektem, budynek z 1910 roku otrzyma nowy, spadzisty dach pokryty szarą blachą (antracyt), pod którym znajdzie się dodatkowa przestrzeń w postaci 184 mkw zabudowanego poddasza. Na ostatniej kondygnacji znajdzie się m.in. sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne oraz gabinety wójta i jego zastępcy. Znacznym udogodnieniem dla pracowników i petentów będzie winda, która połączy wszystkie trzy poziomy. Obiekt czeka także na nowe okna, drzwi i poprawiony układ pomieszczeń. Dodatkowo przy ratuszu pojawią się nowe nasadzenia zieleni, a jego biała elewacja zostanie oczyszczona i uzupełniona.

Ile to wszystko będzie kosztować - dowiemy się po rozstrzygnięciu trwającego przetargu. Otwarcie ofert na początku kwietnia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozbudowa Urzędu Gminy oraz OPS-u ma zakończyć się w maju 2024 roku. W tegorocznym budżecie na ten cel zaplanowano 2,3 mln zł.