"Widzę potencjał w młodzieży i w mieście". 15 młodych osób ma głos

15 młodych osób złożyło we wtorek ślubowanie. To uczniowie 4 radzyńskich szkół. Pierwsze posiedzenie prowadził burmistrz Jakub Jakubowski, który już w czasie kampanii wyborczej obiecał młodzieży taką formę współdecydowania o mieście. – To wyjątkowy moment. Dla was, dla miasta, dla nas wszystkich. Wchodzicie na ścieżkę, która nie zawsze będzie prosta. Wspólnota, którą tutaj stworzycie i którą będziecie współtworzyć razem z nami będzie silna tylko oparta na zaufaniu. Dziś zaczyna się coś nowego i to od was zależy, jaką twarz będzie miała młodzieżowa polityka w Radzyniu – powiedział na pierwszej sesji Jakubowski. - Zależy nam, by młodzi poznali kuchnię pracy w samorządzie. To ma być proces edukacyjny, ale też głos konsultacyjny dla nas. Czekamy na propozycję od młodszych radnych- zaznacza burmistrz.

Przewodniczącą została Julia Robak z I LO. -Był lekki stres, ale jest radość. Chcemy, aby młodzież miała swój głos w Radzyniu, by była zauważona i doceniona. Widzę potencjał w nas i w mieście. Stawiamy na rozwój i edukację, ale też na dawanie nam możliwości spędzania czasu według potrzeb. Nie tylko dom i szkoła. Będziemy nad tym pracować, by mieć takie miejsce- przyznaje uczennica trzeciej klasy. Julia udziela się też w szkolnym samorządzie i wolontariacie. – Poza tym pracuję nad start-upem z dziedziny foodtech, który ma edukować w zakresie zdrowego odżywiania- dodaje licealistka.

Młodzi wybrali też wiceprzewodniczącą Aleksandrę Majczynę i sekretarza Wiktorię Świder. A opiekunem grona będzie radna Olga Król. Młodzież będzie mogła uczestniczyć opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodych ludzi, ale też sama podejmować inicjatywy na rzecz tej społeczności, a także kierować zapytania do „starszej rady”. Niedawno radni z Łukowa zdecydowali również o powołaniu takiego grona w swoim mieście.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta w Radzyniu Podlaskim

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego: Maja Gąsior, Hanna Sidorowicz, Mateusz Strzyżewski.

Szkoła Podstawowa nr 2: Juliusz Łyjak, Hanna Matczak.

I Liceum Ogólnokształcące: Aleksandra Krasuska, Klaudia Mazur, Piotr Kawicz, Natalia Nowacka, Julia Robak, Wiktoria Świder.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II : Aleksandra Majczyna, Natalia Mazurek, Kornel Piasko, Maciej Kot.