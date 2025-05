Kłopoty z cmentarzem. Wody gruntowe za wysoko

Przy Pożowskiej już rok temu zakończyła się budowa nowego cmentarza komunalnego, na który gmina otrzymała wsparcie rządowe w ramach "Polskiego Ładu" - 4,2 mln zł. Niestety samorząd nadal nie może go w pełni otworzyć, a to wszystko przez nowe badania geotechniczne, które wykazały nietypowe zjawisko.

- Wiele mówi się o tym, że poziom wód gruntowych w Polsce z biegiem lat opada, tymczasem wgląda na to, że u nas rośnie. Potwiedziły to badania, na które powołuje się sanepid. Otrzymaliśmy warunkowe dopuszczenie do użytku naszego cmentarza, ale musimy ten poziom wód obniżyć. W tym celu zaprojektujemy i wykonamy specjalny drenaż - tlumaczy Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końskowoli.

Na razie nie wiadomo ile to wszystko będzie kosztować. Według lokalnych władz - najpewniej kwota ta wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Przed ich zakończeniem tradycyjnych pochówków w grobach nie będzie. Jak informuje natomiast prezes spółki PWK, która zarządza cmentarzem, Stanisław Gołębiowski, możliwe są już natomiast pochówki prochów zmarłych w kolumbarium. To składa się z 1152 nisz.

Przypominamy, że w ramach tej komunalnej inwestycji, poza wspomnianym kolumbarium z niszami w ogrodzeniu, powstał też budynek gospodarczy z toaletą o powierzchni użytkowej ok. 80 mkw, a także alejki, chodniki, parking na ponad 80 miejsc i oświetlenie. Nowy cmentarz pomieści prawie 1,4 tys. kwater, które podzielone będą na 8 sektorów. Obiekt wykonany przez firmę MLK-BUD kosztował ponad 4,8 mln zł.