Czas poznać mistrza rozgrywek LNBA

Gra w finale Konferencji A toczy się do dwóch zwycięstw. O tytuł rywalizują zespoły Patobasketu oraz Matematyki. Faworytem przed rozpoczęciem decydującej batalii wydawał się być pierwszy z zespołów. Wprawdzie w sezonie zasadniczym zajął on dopiero drugie miejsce, to jednak w składzie ma koszykarzy znacznie młodszych.

Liderami są Wojciech Matysek i Gerard Nawrocki. Pierwszy to 25-letni podkoszowy, który wychowywał się w lubelskim Starcie. W tym klubie nawet w 2017 zaliczył kilkudziesięciosekundowy epizod na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Miał okazję wówczas przebywać na parkiecie z takimi zawodnikami, jak: Mateusz Dziemba czy James Washington. 26-letni Nawrocki również ma za sobą grę w Starcie, chociaż jedynie na poziomie II ligi. Na tym samym poziomie rozgrywkowym występował również w Lubliniance, gdzie obecnie pełni funkcję trenera grup młodzieżowych.

Matematyka z kolei to drużyna pełna ligowych wyjadaczy, którzy w amatorską koszykówkę bawią się od wielu lat. Uwagę kibiców powinna przyciągnąć jednak postać Grzegorza Klareckiego. Mierzący 207 cm środkowy w przeszłości był nawet kadrze Anwilu Włocławek. Warto też wspomnieć, że swój udział w dojściu do finału Matematyki miał także Tomasz Celej. Ten jeden z najsłynniejszych lubelskich koszykarzy rozpoczynał sezon w LNBA, ale później przeniósł się do profesjonalnej koszykówki, gdzie reprezentował barwy Lublinianki.

Mecz otwierający finałową rywalizację zdawał się potwierdzać większy potencjał Patobasketu, który zwyciężył 76:68. Duża w tym zasługa była zwłaszcza Matyska, który zdobył 16 pkt i zebrał aż 18 piłek. Nawrocki z kolei dołożył 17 pkt. W kolejnym spotkaniu lepsza była jednak Matematyka, która 67:65 po cudownej akcji w końcówce Mieszka Ćwika. Były rozgrywający grup młodzieżowych lubelskiego AZS oddał rzut z trudnej pozycji wypracowanej po indywidualnej akcji. Piłka odbiła się od górnej krawędzi tablicy i wpadła do kosza. Warto wspomnieć też o innym doświadczonym koszykarzu – Bogdanie Lembrychu, który w tym meczu zdobył aż 18 pkt.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 17.30. Areną zmagań będzie hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.