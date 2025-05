„Nikogo nie ma w domu”, dopóki nie przyjechali strażacy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się poszukiwaniami są przyzwyczajeni, że osoby poszukiwane chwytają się wszelkich sposobów, by ukryć się przed organami ścigania. Nie inaczej było z 43-latkiem z Puław, który nie chcąc trafić do więzienia, przebywał poza granicami Polski.

Po pewnym czasie postanowił wrócić. Nie docenił jednak „poszukiwaczy” i gdy wczoraj zapukali do jego drzwi postanowił udawać, że go nie ma. Zaręczali za niego nawet lojalni sąsiedzi, którzy próbowali przekonać funkcjonariuszy, że sąsiad nadal przebywa za granicą.

Mając pewność, że poszukiwany dwoma listami gończymi i nakazem doprowadzenia puławianin przebywa w mieszkaniu, policjanci wezwali na miejsce straż pożarną drzwi. Gdy do ukrytego za drzwiami 43-latka dotarło, że na miejsce dojechali strażacy gotowi siłowo wejść do domu, sam otworzył drzwi, oddając się w ręce policjantów. Został zatrzymany i na blisko 2 lata trafił do zakładu karnego za kradzieże popełnione w przeszłości.