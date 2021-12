7 obwodnic i 11 części ekspresówek. Papierowe plany lubelskich drogowców na 2022 rok

Drogowcy wyliczają wszystkie zadania, do których muszą przygotować jeszcze dokumentację, zanim wejdą one w finalny etap realizacji. Na tej liście znajduje się m.in. dokumentacja dla 11 odcinków dróg ekspresowych w województwie lubelskim. W sumie chodzi o około 176 kilometrów.

– Niebawem ogłosimy przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków drogi S17 między Zamościem a Hrebennem o łącznej długości ok. 50 km. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy pięciu odcinków trasy S17 od Piask w kierunku Zamościa (ok. 67 km) oraz trzech odcinków drogi S12 od Piask do Dorohuska (ok. 60 km). Wyłonienie wykonawców tych dróg planowane jest w 2022 i 2023 roku – wylicza GDDKiA i dodaje, że w już teraz na etapie przetargu znajduje się pięć odcinków trasy S19 od granicy woj. lubelskiego z woj. mazowieckim do początku obwodnicy Lubartowa. Mowa o około 78 kilometrach drogi. – Podpisanie umów planujemy w przyszłym roku – podaje Dyrekcja.

Kolejnymi punktami na liście są obwodnice miast. W ramach rządowego działania poświęconego tylko i wyłącznie takim trasom jest siedem inwestycji znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. GDDKiA wylicza:

obwodnica Janowa Lubelskiego,

obwodnica Dzwoli,

obwodnica Gorajca,

obwodnica Szczebrzeszyna,

obwodnica Zamościa,

obwodnica Łęcznej,

obwodnica Łukowa.

– Drogi przebiegać będą po nowym śladzie. W ramach tych inwestycji powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Przebudowane również zostaną drogi poprzeczne i skrzyżowania. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego i obiekty mostowe – informuje GDDKiA.

Zaznacza, że tym roku podpisano umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji projektowych dla obwodnic Łęcznej i Łukowa. – Wyłoniliśmy też wykonawców dokumentacji obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa. Projektanci pracują nad dokumentacją obwodnicy Janowa Lubelskiego oraz Gorajca. W przypadku Dzwoli wystąpiliśmy do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – raportują drogowcy.

Jeszcze kilka słów o obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu Drogi Krajowej numer 74. Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Drogowcy na razie analizują cztery warianty obwodnicy, omijające miasto od północnej lub południowej strony.