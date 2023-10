Dwa małe żubrzątka w lubelskim stadzie

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

To dobry prognostyk przed Euroligą i Orlen Basket Ligą Kobiet – mówi Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin o zdobyciu Pekao S.A. Superpucharu Polski kobiet przez koszykarki Polskiego Cukru. Lubelski klub w poniedziałek zaprezentował trofeum, a we wtorek rusza do Włoch, gdzie zadebiutuje w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na Starym Kontynencie.