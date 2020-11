W tym miejscu można jechać najwyżej z prędkością 50 km na godzinę. Tymczasem 26-latek za kierownicą mercedesa w Zofiance Dolnej (powiat janowski) pędził z prędkością 138 km na godzinę.

We wtorek został zatrzymany przez policję. - Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, jednak odmówił on przyjęcia mandatu. W tej sytuacji sprawa z wnioskiem o ukaranie zostanie przesłana do sądu – informuje policja.

Funkcjonariusze dodają, że kierowca, który w terenie zabudowanym porusza się z prędkością 100 km na godzinę, straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy, jeśli w dalszym ciągu będzie kierował pojazdem. Jeśli w przedłużonym okresie kierowca ponownie siądzie za kierownicę, wówczas starosta może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania.