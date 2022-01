Ponad 57 tys. zakażeń. Osób na kwarantannie więcej niż bezrobotnych

Według grudniowych danych bez pracy było o 895,2 tys. osób. To mniej niż obecnie przebywających na kwarantannie. Według piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczy to 1 mln 68 tys. 384 osób. A to sprawia, że te osoby, nie mogą przychodzić do pracy.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia w piątek zapowiedział, że resort pracuje nad kolejnym skróceniem kwarantanny (dziś to siedem dni). – Dostrzegamy problem i dzisiaj minister Adam Niedzielski na pewno to ogłosi. Pracujemy nad tym, by kwarantannę skrócić. Dzisiaj ta informacja na pewno i decyzja zapadnie – powiedział, a problemem jest właśnie brak pracowników.

Resort poinformował także o wykryciu 57 262 nowych zakażeń. W całym kraju zmarło 271 osób, z czego 85 nie miało chorób współistniejących.

Wykonano ponad 178 tys. testów, a pozytywnych okazało się 66,6 tys.

województwo liczba przypadków zgony Cały kraj 57262 271 dolnośląskie 4788 21 kujawsko-pomorskie 2186 15 lubelskie 3061 9 lubuskie 887 6 łódzkie 3877 26 małopolskie 4475 13 mazowieckie 8262 32 opolskie 1632 6 podkarpackie 2552 33 podlaskie 1207 6 pomorskie 4211 33 śląskie 9916 22 świętokrzyskie 1040 9 warmińsko-mazurskie 1756 9 wielkopolskie 4935 28 zachodniopomorskie 2220 3

