Nowe obostrzenia. Jakie zasady, od kiedy obowiązują?

Priorytety w lubelskim, REACT-EU – odpowiedź na kryzys po pandemii

Tradycyjnie pojmowany rozwój cywilizacji ludzkiej jest powszechnie akceptowanym i pożądanym procesem. Niesie on jednak za sobą pewne konsekwencje, z którymi musimy się mierzyć. Konsekwencje te, to przede wszystkim stale rosnące zapotrzebowanie na zasoby naturalne oraz narastający negatywny wpływ na środowisko, prowadzący między innymi do pogorszenia jakości życia. Nic więc dziwnego, że ochrona środowiska jest jednym z priorytetów dobiegającego już końca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.