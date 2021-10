Policja i sanepid wchodzą do lubelskich galerii handlowych. Sprawdzają czy każdy ma maseczkę

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w galeriach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, lokalach gastronomicznych mogą przebywać klienci z zachowaniem reżimu sanitarnego. W wielu miejscach istnieje obowiązek noszenie maseczek zasłaniających usta i nos. Dodatkowo osoby muszą pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego – przypomina komisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Dodaje jednocześnie, że formacja przeprowadza „wzmożone kontrole”. Razem z inspektorami Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie policjanci wchodzą do największych galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, restauracji, kin oraz są na dworcach autobusowych i kolejowych.

– O obowiązujących ograniczeń i przypominamy, że policjanci zgodnie z kodeksem wykroczeń mogą ukarać mandatem osoby niestosujące się do ograniczeń, skierować sprawę do sądu lub przekazać notatkę do sanepidu, który nakłady kary administracyjne – dodaje Gołębiowski.