Wynik testu na koronawirusa może opóźnić leczenie? NFZ: To narusza prawa pacjenta

Zdjęcie ilustracyjne

Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni narusza jego prawa – przekazał we wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia.

