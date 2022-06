70 dni chowali się w piwnicach, ich dziecko urodziło się w okupowanym Mariupolu. Są już bezpieczni w Polsce

Historia Maszy, Dimy i ich synów z południowego wschodu Ukrainy to kolejny dowód na to, jak w mgnieniu oka wywrócić się może ludzkie życie.



Zbieranie deszczówki, wymiana alkoholu na pampersy i upokorzenie w punktach filtracyjnych na granicy z Rosją. To zostanie w ich pamięci na zawsze. Są już bezpieczni w Polsce.



- Było bardzo zimno, trzeba było mojego syna szybko zawsze przebierać, zmieniać pieluchę. Mąż musiał, pod ostrzałem artylerii, gotować wodę na zewnątrz. Potem wylewaliśmy ją w termosy i mieszaliśmy z kaszką, by móc czymkolwiek karmić dziecko - relacjonuje Masza.