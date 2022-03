0 A A

Warszawa. Zapewnienie uchodźcom dostępu do edukacji to jedno z wyzwań stojących przed polskim systemem oświaty. Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg podkreślił, że wraz z polskim rządem stara się wypracować system zapewniający młodzieży z Ukrainy możliwość m. in. podejścia w Polsce do matury czy studiowania na polskich uczelniach.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować