Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce. Harcerze zaniosą je do miast i miasteczek

W imieniu polskiego ZHP naczelniczka związku hm. Martyna Kowacka odebrała Betlejemskie Światło Pokoju od szefa słowackiego skautingu – Mariana Lezo. Później przekazała je reprezentacjom poszczególnych województw.

– Odebraliśmy dziś Betlejemskie Światło Pokoju, któremu towarzyszy hasło „Czyńmy pokój”. Dzieląc się światłem ze swoimi bliskimi i lokalnymi społecznościami, pochylcie się nad znaczeniem pokoju i tym, jak możecie go razem budować w waszych małych ojczyznach. Podzielcie się tym symbolem braterstwa, pokoju i przyjaźni z każdym, kto chce go przyjąć – powiedziała hm. Kowacka.

Światło ma być przekazane w najbliższych dniach do prezydenta RP, marszałków obydwu izb parlamentu czy premiera, ale także do ludzi, organizacji, instytucji. Co roku np. płomień z Betlejem zamojscy harcerze przekazują mieszkańcom podczas miejskiej wigilii. Ta jest tym razem planowana na niedzielę, 17 grudnia, jak zwykle na Rynku Wielkim (godz. 17).