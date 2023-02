Były minister zatrzymany przez CBA chce podawania jego nazwiska. To Włodzimierz Karpiński

CBA oficjalnie potwierdza, że akcja wobec byłego ministra skarbu państwa ma związek ze śledztwem „w sprawie przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych i powoływania się na wpływy przy realizacji zamówień publicznych dla firm zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu miasta stołecznego Warszawy”.

Tu trzeba dodać, że Włodzimierz Karpiński jest sekretarzem miasta Warszawa, a wcześniej był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Tymczasem śledztwo, którego efektem jest poniedziałkowe zatrzymanie Karpińskiego, dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej. Zdaniem prokuratury grupa ta wprowadzała do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników.

Włodzimierz Karpiński to były poseł z Puław, były minister skarbu państwa w rządzie Ewy Kopacz i były przewodniczący lubelskiej Platformy Obywatelskiej. Więcej o nim – w tym miejscu.

– Jednocześnie funkcjonariusze przeszukali siedem związanych z nim nieruchomości, zlokalizowanych na terenie trzech województw – podaje CBA i dodaje: - Po doprowadzeniu do prokuratury Włodzimierz K. usłyszy dziś zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Decyzje w zakresie środków zapobiegawczych prokurator podejmie po zakończeniu czynności z podejrzanym – informuje CBA.

>>>Zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego<<<

– Nie znamy szczegółów. Sprawa nie dotyczy zadań realizowanych przez stołeczny samorząd, ani nie odnosi się do obowiązków służbowych pełnionych przez pracowników ratusza – Urząd m.st. Warszawy nie jest zatem właściwy do jej komentowania. Sekretarz zawsze stawiał się do organów na wezwania. Normalnie pracujemy. Jego obowiązki zostały rozdysponowane – informuje Jakub Leduchowski, rzecznik prasowy urzędu miasta Warszawy.

Dodaje, że sekretarz zgodził się na podawanie swojego pełnego nazwiska.

5 proc. od zamówienia

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsca na początku lutego. Wówczas zarzuty przedstawiono Rafałowi Baniakowi. To były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska, szef Pracodawców RP. Prokuratura postawiła mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, powoływania się na wpływy i prania brudnych pieniędzy. Obecnie przebywa w areszcie. Baniak nie przyznaje się do winy.

Prokuratorzy uważają, że od sierpnia 2020 do stycznia tego roku w Warszawie działał układ korupcyjny. Chodziło właśnie o śmieci. Prokuratura Krajowa podaje, że „przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów weszli w porozumienie z Rafałem B.”.

Spółki należące do tej grupy miały otrzymać zamówienia z MPO w Warszawie na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych.

Zdaniem śledczych takie zamówienia były możliwe dzięki propozycji złożonej przez Rafała Baniaka. Miał się on domagać od firm pieniędzy - 5 procent od wartości tych zamówień.

„W toku śledztwa prokurator ustalił, że ostatnia transza łapówki w wysokości 300 tysięcy złotych w gotówce została przekazana Rafałowi B. w grudniu 2022 roku, natomiast łącznie od stycznia 2021 roku do grudnia 2022 roku Rafał B. i współdziałające z nim osoby uzyskały korzyści majątkowe o wartości nie mniejszej niż 4 miliony 990 tysięcy złotych. Pieniądze te były przekazywane każdorazowo w gotówce w trakcie spotkań towarzyskich” – przekazała PK.

Uprzejme zatrzymanie

Pełnomocnikiem Włodzimierza Karpińskiego jest Michał Królikowski. To wiceminister sprawiedliwości w latach 2011 – 2014. Mediom przekazał, że jego klient jest zdziwiony stawianym zarzutami.

– Na tym etapie mój klient wyraża zdziwienie stawianymi zarzutami i zaprzecza udziałowi w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjmowaniu korzyści majątkowych w związku z organizacją przetargu na utylizację śmieci w m.st. Warszawa – powiedział Królikowski.

Dodał, że dla Włodzimierza Karpińskiego sytuacja jest niezrozumiała, bo gdy objął nadzór nad gospodarką śmieciami w Warszawie, koszt utylizacji jednej tony wynosił ponad 1,5 tys. zł. Obecnie wynosi nieco ponad 500 zł.

– Będziemy przyglądać się treści zarzutów stawianych przez prokuratora oraz dowodom, które będą pokazywać, bo na razie dysponujemy głównie przekazami medialnymi co do treści zarzutów, i wtedy będziemy mogli bardziej precyzyjnie się do tego odnieść – dodał prawnik i uzupełnił, że sekretarz został zatrzymany w miejscu zamieszkania.

– Z informacji, które mam, czynności realizowane były w sposób uprzejmy – przekazał Królikowski.