"Dobry Start" dla uczniów. Można składać wnioski o wyprawkę

Dofinansowanie przysługuje raz do roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Wsparcie na wyprawkę szkolną nie dotyczy dzieci chodzących do tzw. zerówki ani studentów. Za to uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych mają prawo do świadczenia, także jeśli wspomniany wcześniej wiek ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

– Elektroniczne wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie można je składać od 1 lipca do końca listopada. Jeśli rodzic lub opiekun ucznia prawidłowo wypełni wniosek o 300+ i złoży go do końca sierpnia, to ma gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej z końcem września – wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Samo złożenie wniosku jest proste. Trzeba jednak pamiętać, by bez błędów wpisać dane, w tym: numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego. Wniosek można wysłać za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia – dodaje Korba.