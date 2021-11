Posłanka Lewicy, Barbara Nowacka udostępniła nagranie, na którym widać, jak do Ryszarda Terleckiego (wicemarszałek Sejmu) podchodzi kobieta.

– Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne – powiedziała.

Polityk odpowiedział: – Jest pani kretynką.