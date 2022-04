Ksiądz z osiedla: Nie jesteś kiełbasą, żeby się żegnać. Jakie błędy popełniają wierni

Czego nie robić? Co włożyć do koszyczka? Co się stanie, jak woda nie trafiła mojego koszyczka? - na takie pytania odpowiada popularny youtuber i jednocześnie kapłan. Mowa o Księdzu z Osiedla, czyli ks.Rafał Główczyński SDS. Należy do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów i posługę pełni w Elblągu.

Teraz opublikował film, na którym mówi o błędach podczas święcenia pokarmu. - Robienie znaku krzyża zawsze kiedy ksiądz robi znak krzyża – mówi i tłumaczy, że taki gest wykonuje się tylko na początku i na końcu święcenia. Podczas błogosławienia pokarmów nie należy tego robić, tylko wsłuchać się w słowa duchownego.