Loteria szczepionkowa. Losowanie finałowe odbyło się 6 października. Do wygrania były dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także dwa samochody toyota C-HR.

Loteria szczepionkowa, losowanie finałowe z 6.10. Kto wygrał?

Milion złotych:

06.10.2021 509-7**-*** JACEK R. 1 000 000 zł 06.10.2021 507-7**-*** BARBARA G. 1 000 000 zł

Samochód Toyota C-HR:

06.10.2021 500-3**-*** PATRYCJA W. Toyota C-HR 06.10.2021 605-6**-*** PRZEMYSŁAW Z. Toyota C-HR

Także 6 października odbyło się trzecie i ostatnie miesięczne losowanie w loterii szczepionkowej dla zarejestrowanych od 1 do 30 września. W ramach tych losowań co miesiąc można wygrać 2 x 100 000 zł (pula to 600 000 zł) oraz dwa samochody toyota corolla (łącznie sześć sztuk).

Loteria szczepionkowa, losowanie miesięczne z 6.10. Kto wygrał?

100 tysięcy złotych

06.10.2021 693-1**-*** PIOTR B. 100 000 zł 06.10.2021 669-1**-*** MAŁGORZATA G. 100 000 zł

Toyota Corolla

06.10.2021 791-5**-*** MACIEJ Ś. Toyota Corolla 06.10.2021 507-2**-*** ANNA Z. Toyota Corolla

W środę 6 października odbyło się również ostatnie 12. tygodniowe losowanie nagród dla zarejestrowanych od 20 do 30 września. W losowaniach tygodniowych co środę do wygrania jest pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych.

Loteria szczepionkowa, losowanie tygodniowe z 6.10. Kto wygrał?

50 tys. złotych

06.10.2021 782-2**-*** ALINA S. 50 000 zł 06.10.2021 662-4**-*** BARBARA C. 50 000 zł 06.10.2021 793-7**-*** MARIANNA K. 50 000 zł 06.10.2021 505-2**-*** PIOTR G. 50 000 zł 06.10.2021 668-0**-*** DOMINIKA Z. 50 000 zł

Hulajnoga elektryczna Segway

06.10.2021 660-0**-*** ANNA S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 784-9**-*** JACEK H. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 693-5**-*** MONIKA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 692-4**-*** AGNIESZKA O. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 510-3**-*** ROMAN J. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 506-0**-*** ADRIANA S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 692-1**-*** ANETA L. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 795-5**-*** ZOFIA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 508-0**-*** MIROSŁAW P. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 515-4**-*** IZABELA B. hulajnoga elektryczna Segway

06.10.2021 693-9**-*** DOMINIK S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 506-0**-*** EWA S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 512-2**-*** NATALIA G. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 502-0**-*** WOJCIECH D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 797-5**-*** BEATA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 510-4**-*** BARTŁOMIEJ S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 664-8**-*** KRYSTIAN D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 514-7**-*** EWELINA D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 691-1**-*** JANIE K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 505-2**-*** ANNA D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 606-1**-*** JAKUB Z. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 788-9**-*** EWA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 608-5**-*** MODEST B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 696-4**-*** JANINA D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 518-4**-*** MAGDALENA M. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 508-5**-*** PIOTR M. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 698-7**-*** BEATA Ł. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 519-3**-*** KATARZYNA R. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 725-4**-*** KLAUDIA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 572-0**-*** HUBERT F. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 504-7**-*** RENATA W. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 692-5**-*** WOJCIECH P. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 506-6**-*** SYLWIA D. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 663-7**-*** EWA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 536-2**-*** MIKOŁAJ Ł. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 603-9**-*** SŁAWOMIR R. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 798-8**-*** RENATA P. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 697-5**-*** DOROTA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 535-9**-*** MACIEJ W. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 782-2**-*** FRANCISZEK M. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 795-7**-*** ŁUKASZ Z. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 508-0**-*** ZBIGNIEW Ż. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 603-5**-*** PIOTR S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 503-1**-*** ANDRZEJ Z. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 504-2**-*** ZOFIA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 694-4**-*** MAGDALENA Z. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 793-6**-*** MARIUSZ W. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 600-0**-*** JOANNA M. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 889-5**-*** EWA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 696-6**-*** KAMILA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 668-1**-*** EWA C. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 604-2**-*** ANDRZEJ K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 502-1**-*** EWA K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 575-0**-*** STANISŁAW K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 509-1**-*** MICHAŁ K. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 693-4**-*** JUSTYNA S. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 731-1**-*** OLIWIA B. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 889-2**-*** MARCIN R. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 504-6**-*** JOANNA W. hulajnoga elektryczna Segway 06.10.2021 503-6**-*** KLAUDIA K. hulajnoga elektryczna Segway

W loterii szczepionkowej przydzielane są także nagrody natychmiastowe; przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł (39 000 x 200 zł). Z kolei co 2000. grający może wygrać 500 zł (13 000 x 500 zł). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona, wynosi 52 tys. sztuk.