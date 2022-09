Nie żyje Franciszek Pieczka, legendarny Gustlik z "Czterech pancernych..."

Motor Lublin kontra Moje Bermudy Stal Gorzów. Muszą odrobić 12 punktów, żeby zdobyć złoto

„Historia lubi się powtarzać” – w to powiedzenie przed rewanżowym finałem tegorocznych rozgrywek zdają się wierzyć kibice żużlowego Motoru. To nawiązanie do wydarzeń z 2018 roku, gdy lublinianie odrobili 14 punktów straty z pierwszego spotkania finałowego 1. ligi z ROW-em Rybnik i awansowali do elity. Tym razem do nadrobienia jest 12 „oczek” z pierwszego starcia z Moje Bermudy Stalą Gorzów, a stawką jest złoto Drużynowych Mistrzostw Polski.