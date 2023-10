Niemożliwe stało się możliwe. Wy już zwyciężyliście

Polityk kontynuując myśl dodał: Dziś następuje wielka zmiana, wielkie polskie odrodzenie. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc. Nieliczni dziś uciekli ze stolicy, tego dnia nie chcieli was widzieć. Ale cały świat patrzy na Warszawę. Widzi, że Polska to jest bardzo ważna sprawa dla milionów ludzi. Spójrzcie na siebie, co oni mogą nam zrobić? Nic. Przypilnujemy ich – mobilizował zebranych.

Przywołał też miliony ludzi na ulicach w latach siedemdziesiątych , gdy przyjechał z pielgrzymką Jan Paweł II. Przypomniał też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdy miliony Polaków wychodzą co roku na ulice.

>>>>>WYBORY 2023 Na kogo zagłosujesz?