Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę? Tusk: Nie ma takich oczekiwań

Ucieczka przed zimą do Wietnamu z Feel The Travel - zobacz, co musisz wiedzieć przed wyjazdem!

Wietnam to jeden z najciekawszych kierunków podróżniczych w Azji Południowo-Wschodniej. Różnorodny, wielokulturowy i słynący z piękna krajobrazu oraz smakowitej kuchni, zachwyca ludzi na całym świecie. Naszym zdaniem, wycieczka do Wietnamu to idealny pomysł dla osób pragnących poczuć smak tropikalnego lata w trakcie polskiej zimy.