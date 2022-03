"Potrzebny jest plan odbudowy Ukrainy. Na przykład 100 mld euro, które byłoby finansowane przez UE"

11 mln zł na pomoc Ukraińcom. Do tego bezpłatne ubezpieczenie pojazdów OC

Firma ubezpieczeniowa Warta przeznaczyła 11 mln zł na pomoc dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Co więcej, jeśli przyjechali oni do Polski autem, to będą mogli starać się o bezpłatne ubezpieczenie OC na 30 dni