"Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju". Deklaracja szczytu NATO

We wstępie do koncepcji napisano, że określa ona "trzy podstawowe zadania Sojuszu: odstraszanie i obronę; zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo, oparte o współpracę". "Podkreślamy potrzebę znacznego wzmocnienia naszego odstraszania i obrony, ponieważ podstawą naszego zobowiązania jest artykuł 5, dotyczący wzajemnej obrony" - wskazano.



W koncepcji strategicznej NATO określono Rosję jako "najbardziej znaczące i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim". Federacja Rosyjska "stara się ustanowić sfery wpływów i bezpośredniej kontroli przy pomocy przymusu, działalności wywrotowej, agresji i aneksji. Używa środków konwencjonalnych, cyfrowych i hybrydowych przeciwko nam i naszym partnerom" - napisano w dokumencie.



"Represyjna postawa militarna, retoryka oraz udowodniona gotowość do wykorzystania siły, by osiągać swe cele, podważa porządek międzynarodowy oparty na zasadach" - dodano w natowskiej koncepcji.



W dokumencie zauważano między innymi, że Rosja modernizuje swoje siły nuklearne. "Rozwój militarny Moskwy, w tym w regionach Morza Bałtyckiego, Czarnego oraz Śródziemnego, wraz z jej integracją militarną z Białorusią, stanowi wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa i interesów" – napisano.



"NATO nie dąży do konfrontacji i nie stanowi zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej. Będziemy nadal odpowiadać na rosyjskie groźby i wrogie działania w sposób zjednoczony i odpowiedzialny. Znacząco wzmocnimy zdolności obronne i odstraszające wszystkich Sojuszników" - wskazano.



"W świetle wrogiej polityki i działań nie możemy uznać Rosji za partnera. Jednakże chcemy zachować otwarte kanały komunikacji z Moskwą, by zarządzać i ograniczać ryzyko, zapobiegać eskalacji i wzmocnić przejrzystość. Poszukujemy stabilności i przewidywalności w regionie euroatlantyckim oraz w relacjach między NATO i Federacją Rosyjską" - zaznaczyło NATO, dodając, że "wszelkie zmiany w naszych stosunkach zależne są od tego, czy Rosja wstrzyma swe agresywne zachowania i będzie w pełni przestrzegać prawa międzynarodowego".