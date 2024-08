Seniorze, "czternastkę" możesz otrzymać już w sierpniu

Czternasta emerytura to świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Przysługuje ono osobom, które na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę świadczenia mają prawo do określonych w ustawie świadczeń (emerytur i rent w systemie powszechnym). Co najważniejsze, aby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba składać żadnego wniosku. Wystarczy spełniać kryteria. „Czternastka” jest wolna od zajęć komorniczych i nie wlicza się do dochodu w przypadku starań o inne świadczenia społeczne.

– Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania – informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lublinie.

Termin wypłaty czternastej emerytury wyznacza Rada Ministrów. W tym roku zdecydowali, że będzie to wrzesień. Oznacza to, że wraz z wrześniowym świadczeniem otrzymają dodatkowe pieniądze. Jak się okazuje, niektórzy szczęśliwcy, „czternastkę” otrzymają już w sierpniu.

– W ZUS jest kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1 dzień miesiąca, który we wrześniu przypada na niedzielę. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę odpowiednio wcześniej, by dotarła do nich razem z podstawowym świadczeniem już 30 sierpnia – informuje Korba.

Wysokość tegorocznej „czternastki” wyniesie tyle ile wynosi najniższa emerytura, czyli 1780,96 złotych brutto. Kwota netto będzie pomniejszona o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie emerytalne nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4630,96 złotych brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Najniższa „czternastka” wyniesie zaledwie 39,5 zł netto. W pełnej kwocie dodatkowe świadczenie otrzyma 6,4 mln osób. Łącznie czternastą emeryturę, w różnych kwotach otrzyma 8,9 mln emerytów i rencistów.