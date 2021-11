Straż graniczna: Białorusini zabrali migrantów spod przejścia w Kuźnicy. 500 osób próbowało przekroczyć granicę

Nawiązując do zamieszek, jakie kilka dni temu wybuchły na przejściu granicznym w Kuźnicy, kiedy to grupa agresywnych migrantów w asyście białoruskich mundurowych przypuściła szturm na granicę polską, Michalska poinformowała, że po białoruskiej stronie trwa sprzątanie terenu przejścia, natomiast migrantów ze zlokalizowanego nieopodal obozu wywieziono do położonego nieco dalej "centrum logistycznego".



Rzeczniczka poinformowała również, że grupa ok. 500 osób próbowała przekroczyć granicę w rejonie ochranianym przez placówkę straży granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Próba została udaremniona, a białoruscy pogranicznicy skierowali grupę w głąb Białorusi.