Kolejny odcinek S19 Lublin - Rzeszów otwarty

– Po dzisiejszym udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka drogi S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 213 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. W samym województwie podkarpackim to blisko 82 km – mówił w piątek Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem liczy 8,2 km drogi ekspresowej dwujezdniowej. W ramach inwestycji powstał nowy most na Sanie. Obiekt ma 392 metry długości i 30 metrów szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce – ma 142 metry. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19, byłą dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem jest częścią projektu S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Całkowity koszt projektu to 971 mln zł, a wysokość dofinansowania unijnego to 468 mln zł.

Aby domknąć całą trasę S19 między Lublinem a Rzeszowem, czekamy już tylko na oddanie do użytku odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik na terenie wojewódzwa lubelskiego. Ma się to stać jeszcze w najbliższych tygodniach.