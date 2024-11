Wyjątkowy pech szczęściarzy z lotto. Trafili "szóstkę" ale miliony do nich nie trafią

W czwartkowym losowaniu lotto do wygrania było 2 mln złotych. Zwycięzcom główną wygraną zagwarantował zestaw liczb: 1, 11, 21, 22, 31, 41. Okazuje się, że takie liczby na swoich kuponach miało aż 11 osób.

Szczęśliwe kupony zostały nadane:

Na Lotto.pl, zakład na własne liczby na dziesięć losowań;

Na Lotto.pl, trzy zakłady na własne liczby;

W Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 1, dwa zakłady na własne liczby na trzy losowania;

W Płocku, ul. Armii Krajowej 14, osiem zakładów na własne liczby;

W Gdyni, ul. Chylońska 251, dwa zakłady na własne liczby;

W Gdyni, ul. Władysława IV 61, trzy zakłady na własne liczby na trzy losowania;

W Rzeszowie. ul. Witosa 21, osiem zakładów w opcji „zagraj ponownie”

W Stęszewie (woj. wielkopolskie), ul. Błonie 7, osiem zakładów w opcji „zagraj ponownie”;

W Rakszawie (woj. podkarpackie), ul. Rakszawa 331A, osiem zakładów na własne liczby;

W Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 1, dwa zakłady na własne liczby;

W Sosnowcu, ul. Norwida 3, osiem zakładów na własne liczby;

Oznacza to, że szczęśliwcy nagrodą musieli się podzielić i na każdego z nich przypada 220 722,30 zł, z czego jeszcze będą musieli zapłacić 10 proc. podatku.

Okazuje się jednak, że to nie jedyna sytuacja, gdy mamy tak wielu zwycięzców. W 1994 roku „szóstkę” trafiło aż 80 osób. W 1996 roku było 15 szczęśliwców, tego samego roku w innym losowaniu aż 12 osób skreśliło szczęśliwe liczby, a w 2007 roku dziewięć osób podzieliło się główną wygraną.

Jest to ciekawe pod tym względem, że wytypowanie szczęśliwych liczb nie jest takie łatwe. Prawdopodobieństwo trafienia „szóstki wynosi” 1:13 983 816; „piątki” – 1:54 201; „czwórki” – 1:1032; „trójki” – 1:57, a szansa na dowolną wygraną to 1:54.

