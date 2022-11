Transport wielkiego kreta. Gdzie będzie dzisiejszej nocy? [wideo]

Jak już informowaliśmy, ładunki będą transportowane po drogach województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego by następnie dotrzeć na miejsce budowy na Podkarpaciu. Transport pojedzie m.in. autostradą A4, dalej przez węzeł Gliwice Sośnica wjedzie na A1, a następnie poruszał się będzie S8 w kierunku Warszawy. Później mostem w ciągu S2, gdzie przekroczy Wisłę i pojedzie dalej na S17 w kierunku Lublina. Stąd skieruje się na S19 i w okolicach Rzeszowa na obecną DK19.

Aby zminimalizować utrudnienia na drogach konwoje jadą tylko nocami pomiędzy godz. 22 a 6.

Przed nami kolejna noc w woj. opolskim z transportem elementów maszyny TBM do Babicy. Dzisiaj konwój wjedzie na autostradę A4, gdzie będzie się poruszał całą szerokością jezdni południowej w kierunku Katowic. Zobaczcie krótką relację z wczoraj. @GDDKiA @MI_GOV_PL #ŁaczymyPolske pic.twitter.com/cb4loXwcVE — GDDKiA Opole (@GDDKiA_Opole) November 12, 2022

Jak informuje GDDKiA dzisiejszej nocy (z 13 na 14 listopada), około godziny 22 transport rusza dalej (rozpoczął się w nocy z 11 na 12 listopada) i "będzie trwał aż do dotarcia do następnego miejsca postoju wyznaczonego na MOP Woźniki, co planowane jest w godzinach porannych 14 listopada (poniedziałek)".

– Z przejazdem po tym odcinku wiążą się największe utrudnienia w województwie śląskim – przestrzega GDDKiA. – Kolumna transportowa bowiem przejedzie przez największy w Polsce węzeł autostradowy na połączeniu A4 i A1 w Gliwicach.

Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu.

Wielki kret przejedzie przez Lubelskie. Będzie poruszał się nocą i bardzo powoli

– Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono – uczulają drogowcy.