W ciągu chwili został miliarderem

Numery wygranego losu to 7, 11, 22, 29, 38 i numer specjalny Mega Ball 4. Dokładna kwota, którą wygrał szczęśliwiec to 1,13 mld dolarów, co w przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie daje około 4,5 mld zł. Jest to piąta najwyższa wygrana w historii gier Mega Millions.

Dla porównania najwyższa wygrana w kumulacji Lotto w Lublinie padła 9 kwietnia 2020 roku i wynosiła ona niecałe 24 mln zł. Mieszkaniec stolicy Lubelszczyzny zakupił swój los w punkcie przy Kunickiego 141. Wtedy do wygranej wystarczył jeden los na chybił trafił. Z kolei najwyższa wygrana w kraju w tej loterii to niemal 37 mln zł z losu zakupionego w położonym w małopolskim Skrzyszowie.