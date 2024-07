Bychawianka w drodze na Everest. Ultrasportowcy o swoich pasjach

Jak się dogadujecie jako zespół? Na pewno na podróżniczych szlakach mieliście miłe, zabawne momenty, ale nie wierzę, że nie było też tych trudnych.

Mamy taki flow, że można nam zazdrościć. Zanim jedno pomyśli, że coś jest potrzebne, to drugie już to robi. Dlatego to działa bez problemu i współpraca wychodzi nam idealnie. Np. na ostatnim biegu Lavaredo w Dolomitach dobiegamy do rzeki i widzimy, że inni biegacze zdejmują buty. A my tylko spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy co robić: wykonaliśmy wspólnie skok przez wodę nie zważając na suchą stopę. Po prostu porozumienie bez słów!

Z zabawnych momentów możemy przytoczyć tegoroczne zimowe wejście na Fuji. Jest to nie do końca legalne, bo zimą nie wolno tam się wspinać, więc zarówno przed wejściem jak i po zejściu z góry ścigała nas policja! Groził nam spory mandat, ale miła Japonka wybroniła nas od kary.

A trudna historia, którą się podzielimy to przejście drugiego co do wielkości na świecie lodowca w drodze na szczyt Hvannadalshnukur. Napotkaliśmy na trudny labirynt szczelin. Było niebezpiecznie i dwa razy wycofywaliśmy się z przejścia tej wszechobecnej bieli. Jednak ostatecznie Marcin, będąc liderem 8-osobowej grupy, znalazł wyjście i bezpiecznie doprowadził nas na szczyt i potem w dół do bazy. Trzeba dodać, że w tym okresie nie było w ogóle wejść na tę górę, a ci, którzy podejmowali próbę, kończyli akcją ratunkową.

Góry to jednak nie całe wasze życie. W wolnych chwilach wspólnie wybieracie też inne formy aktywności.

Zgadza się. Od wielu lat biegamy! A Marcin też pływa i jeździ na rowerze, czyli jest triathlonistą. Ukończył już 2 razy Ironmana – czego dokonało niewiele osób w Polsce! I możemy się pochwalić, że w ostatni weekend czerwca wzięliśmy udział w biegu Lavaredo Ultra Trail na dystansie 80 km. Mieliśmy też do pokonania 4600 m przewyższenia. Była to niesamowita przygoda w pięknych Dolomitach. Zapraszamy na nasze profile na Facebooku i Instagramie (Everest Expedition 2025), żeby zobaczyć relację z tego wydarzenia. Bieg ukończyliśmy z uśmiechem na twarzy.

Czy taki styl życia da się łączyć z codziennymi obowiązkami?

Jak widać da się! Jak tylko się chce, to można! Trzeba dobrze zarządzać swoim czasem i umieć się zorganizować. Zdarza się, że ludzie pytają nas „czy wy w ogóle pracujecie?". Tak, oczywiście! (Marcin jest informatykiem, a Magda pedagogiem terapeutą). Przy tej okazji pochwalimy się, że jesteśmy też ambasadorami Fundacji #DOBRYhasztag, gdzie promujemy zdrowy styl życia i odejście od komputerów, telefonów. Pokazujemy młodym ludziom, jak aktywnie i pożytecznie można spędzać czas.