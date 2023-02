Włodzimierz Karpiński zatrzymany przez CBA. Wiemy, jaki usłyszał zarzut

Były szef lubelskich struktur Platformy Obywatelskiej, który od końcówki 2019 do kwietnia 2021 r. szefował Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Warszawie, w poniedziałek rano został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Następnie został przesłuchany w charakterze podejrzanego przez prokuratora.

O zatrzymaniu Włodzimierza Karpińskiego poinformował Stanisław Żaryn. - Mężczyzna jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano m.in. Rafała B. Sprawa dotyczy działań korupcyjnych - napisał na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. O podejmowanych działaniach wobec byłego ministra skarbu pisze także CBA. - Przeszukano siedem związanym z nim nieruchomości zlokalizowanych na terenie trzech województw - wylicza biuro.

Zatrzymanych jest więcej

Były poseł PO jest kolejną osobą zatrzymaną w związku z aferą korupcyjną w warszawskiej spółce komunalnej MPO. Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicki wydział Prokuratury Krajowej zajmujący się przestępczością zorganizowaną. Na początku lutego br. aresztowano Rafała Baniaka, byłego wiceministra skarbu, do niedawna prezesa Pracodawców RP, który podejrzewany jest o przyjęcie szeregu łapówek za ustawianie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Warszawy. W ręce śledczych wpadli także Artur P. i Wojciech S. prezesi spółki FBSerwis oraz Waldemar K.

Zgodnie z ustaleniami prokuratury Baniak miał powoływać się na wpływy i załatwiać konkretnym spółkom podpisywanie intratnych kontraktów z MPO. Chodzi o umowy warte prawie 600 mln zł. W zamian życzyć miał sobie łapówek w wysokości 5 proc. od wartości zamówienia. Pieniądze na ten cel miały pochodzić z fałszywych faktur VAT. Łapówki, według prokuratury, wręczano podejrzanemu w gotówce podczas spotkań towarzyskich. Ostatnia transza (300 tys. zł) miała zostać przekazana w grudniu zeszłego roku. Łącznie było to, co najmniej 4,99 mln zł.

Wśród zarzutów, jakie prokuratorzy postawili wskazanym osobom, jest: kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przestępstwa karnoskarbowe, pranie pieniędzy, wystawianie fałszywych faktur VAT, a także przyjmowanie korzyści majątkowych.

Były minister zatrzymany przez CBA chce podawania jego nazwiska. To Włodzimierz Karpiński

Co z korupcją w MPO miał wspólnego Włodzimierz Karpiński? Tego jeszcze nie wiemy. Informacje o zarzutach, które prokuratura ma zamiar postawić byłemu szefowi miejskiej spółki, mają zostać podane we wtorek. W trakcie przygotowywania tego artykułu z zatrzymanym politykiem trwały jeszcze "czynności procesowe".



Z naszych ustaleń wynika, że Karpiński usłyszał tylko jeden zarzut przyjęcia łapówki. Dziś prokuratura będzie kontynuowała swoje czynności, jednak - jak słyszymy od obrońcy byłego ministra - śledczy nie przedstawili na to żadnych dowodów. Wiemy też, że polityk nie przyznaje się do winy.

Szef PO w regionie: wierzę w jego niewinność

Zdaniem Stanisława Żmijana, obecnego szefa Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim, działania CBA mają na celu zniszczenie zaufania opinii publicznej do największej partii opozycyjnej.

- Znając realia dzisiejszej polityki realizowanej przez Zjednoczoną Prawicę, niestety nie mam zaufania do tego, co się dzieje. Boję się, że jest to celowe działanie wymierzone w Platformę Obywatelską, ponieważ zaufanie do naszej partii ciągle rośnie - mówi Dziennikowi Wschodniemu Stanisław Żmijan.

Były poseł PO uważa, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest zaangażowane politycznie i działa na zlecenie PiS. - To widać w wielu miejscach. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości obroni się przed kompletnym zawłaszczeniem i prawo zwycięży. Absolutnie wierzę w niewinność Włodzimierza - dodaje Żmijan.

Jan Kanthak: złodziej zawsze najgłośniej krzyczy “łapać złodzieja”

Do zatrzymania “prominentnego polityka PO” odniósł się również wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak. Przypomniał, że Karpiński przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich, dzięki głosom mieszkańców regionu.

- Niestety w ostatnich czasach, że ABC Platformy Obywatelskiej to korupcja, kolesiostwo i kumoterstwo. Nic dziwnego, że CBA zajmuje się tymi politykami. Donald Tusk straszył polityków Zjednoczonej Prawicy “celą plus”, natomiast mądrość polskiego przysłowia mówi: “Złodziej zawsze najgłośniej krzyczy: łapać złodzieja” - uważa Jan Kanthak.

Z kolei członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban stwierdził, że tak zwykle się kończy łączenie polityki i biznesu. - Widzimy, w jaki sposób to wszystko może wyglądać i do czego prowadzić, ale zawsze to ma krótkie nogi - podkreśla samorządowiec.

Były prominentny działacz PO

Przypominamy, że Włodzimierz Karpiński to pochodzący z Puław, były, prominentny działacz PO. W latach 2011-2013 był wiceszefem MSWiA, a następnie, do 2015 roku, ministrem skarbu. Był jednym z podsłuchanych klientów restauracji "Sowa i Przyjaciele", gdzie miał wygłosić dość ekspresyjne streszczenie tego, o co chodzi w ekspansyjno-dyfuzyjnym rozwoju naszego kraju: "ta teoria sprowadza się, że na koniec wiesz, ch** tam z tą Polską wschodnią, nie? Warszawa, Katowice, nie?".

Karpiński z dużą polityką pożegnał się w 2019 r., rezygnując ze startu w wyborach parlamentarnych. Biuro poselskie zamienił wtedy na gabinet prezesa MPO, warszawskiej spółki komunalnej, a następnie, zgodnie z wolą prezydenta stolicy, został sekretarzem Warszawy.